Импорт автомобилей из Армении вырос в 225 раз

Как сообщает информационное агентство Financial Times, объем экспорта автомобилей из Армении в Россию в январе текущего года достиг 180 млн долларов, тогда как в январе 2022 он не превышал 800 тыс долларов

Согласно информации, большая часть машин из Армении ввозится на российский рынок по схеме параллельного импорта. В первую очередь, это иномарки из США и Европы. С момента введения санкций в марте 2022 года американское правительство запретило экспорт всех видов транспортных средств, включая подержанные автомобили и комплектующие. А Евросоюз, в свою очередь, запретил экспорт автомобилей в Россию стоимостью более 50 000 евро (5 122 000 рублей).

Напомним, что общий объем машин, ввозимый на российский рынок по схеме параллельного импорта увеличивается ежемесячно. По данным ВТБ, в феврале 2023 года количество проданных автомобилей, привезенных по этой схеме, выросло на 16% по сравнению с январскими показателями.