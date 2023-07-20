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20 июл 2023

Импорт автомобилей из Армении вырос в 225 раз

Импорт автомобилей из Армении вырос в 225 раз

Как сообщает информационное агентство Financial Times, объем экспорта автомобилей из Армении в Россию в январе текущего года достиг 180 млн долларов, тогда как в январе 2022 он не превышал 800 тыс долларов

Согласно информации, большая часть машин из Армении ввозится на российский рынок по схеме параллельного импорта. В первую очередь, это иномарки из США и Европы. С момента введения санкций в марте 2022 года американское правительство запретило экспорт всех видов транспортных средств, включая подержанные автомобили и комплектующие. А Евросоюз, в свою очередь, запретил экспорт автомобилей в Россию стоимостью более 50 000 евро (5 122 000 рублей).

Напомним, что общий объем машин, ввозимый на российский рынок по схеме параллельного импорта увеличивается ежемесячно. По данным ВТБ, в феврале 2023 года количество проданных автомобилей, привезенных по этой схеме, выросло на 16% по сравнению с январскими показателями.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Журнал auto.ru

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