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13 фев 2023

Импорт автомобилей из Японии вырос на треть

Импорт автомобилей из Японии вырос на треть

За 2022 год объёмы поставок в Россию автомобилей с пробегом из Японии увеличились на 32%

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление представителя Японской ассоциации экспортёров подержанных автомобилей (JUMVEA), из Японии в Россию  было направлено более двухсот тысяч автомобилей, причем  наибольшим спросом у россиян пользовались внедорожники вроде Toyota Land Cruiser или Sequoia. Любопытный факт – эксперты связывают увеличение импорта с тем, что модели находятся в очень хорошем техническом состоянии.

К слову, только через таможню Владивостока в нашу страну за прошлый год ввезли более 197 тысяч автомобилей, при этом среди них имелись не только модели японских брендов. Через Дальний Восток в Россию поставляют и машины корейских Hyundai и Kia.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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