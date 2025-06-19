Импорт японских автомобилей в Россию снижается несмотря на рост товарооборота

В мае 2025 года объем торговли между Россией и Японией вырос на 10,02%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 101,37 млрд иен (около 697 млн долларов). Однако, несмотря на общий положительный тренд, поставки автомобилей из Японии в Россию сократились на 8,4%, следует из данных Министерства финансов Японии

Автомобили остаются одной из ключевых статей экспорта Японии в Россию – на них приходится 18,22% общего товарооборота между двумя странами. Однако в мае текущего года фиксируется не только снижение объема поставок машин, но и падение экспорта автозапчастей – на 21%.

Тем не менее, японский экспорт в Россию в целом продолжает расти: поставки увеличились на 5,2% – главным образом за счет других товарных категорий. Особенно заметен рост экспорта резины (+189,3%), бумаги (+323,1%), пластика (+830%) и особенно компьютеров, объем которых вырос сразу на 3000%.

При этом Япония сохраняет статус ведущего поставщика подержанных автомобилей на российский рынок. По итогам мая, доля японских машин с пробегом в общем объеме импорта достигла 46%. Всего за месяц в Россию было ввезено более 37 тысяч подержанных автомобилей, что на 23% больше, чем в мае 2024 года. Помимо Японии, активные поставки идут также из Южной Кореи и Китая.

