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27 июн 2022

Индия запускает собственную систему краш-тестов

Индия запускает собственную систему краш-тестов

В Индии появится организация под названием Bharat NCAP — аналог более известных ассоциаций EuroNCAP или Latin NCAP

Интересно, что вышеперечисленные организации работают независимо, тогда как индийская структура будет действовать под патронажем государства  и при участии министерства транспорта. К слову, ведомство уже заявило, что видит в создании программы большой шаг вперед на пути к улучшению имиджа индийского автопрома в целом.

Разбивать по программе Bharat NCAP планируется легковые автомобили с числом посадочных мест до 8 и полной массой до 3,5 тонны. Отмечается, что регламент испытаний будет приведён в соответствие с глобальными требованиями, но также будет учитываться и специфика местного траффика. Конкретики на данный момент нет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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