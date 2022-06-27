Индия запускает собственную систему краш-тестов

В Индии появится организация под названием Bharat NCAP — аналог более известных ассоциаций EuroNCAP или Latin NCAP

Интересно, что вышеперечисленные организации работают независимо, тогда как индийская структура будет действовать под патронажем государства и при участии министерства транспорта. К слову, ведомство уже заявило, что видит в создании программы большой шаг вперед на пути к улучшению имиджа индийского автопрома в целом.

Разбивать по программе Bharat NCAP планируется легковые автомобили с числом посадочных мест до 8 и полной массой до 3,5 тонны. Отмечается, что регламент испытаний будет приведён в соответствие с глобальными требованиями, но также будет учитываться и специфика местного траффика. Конкретики на данный момент нет.