Infiniti попрощалась с россиянами

На медиаресурсах российского офиса премиальной марки Infiniti появилось «прощальное письмо». Компания объявила о том, что покидает российский рынок.

Никаких подробностей о своей дальнейшей деятельности компания не приводит – лишь заявляет, что сервисная поддержка в рамках гарантийных обязательств будет продолжена. К сожалению, никаких подробностей Infiniti не приводит.

«Мы в INFINITI с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском: ???????? или itterasshai, что переводится как «Удачно сходить и вернуться вновь» - говорится в официальным сообщении.