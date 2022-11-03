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3 ноя 2022

Infiniti попрощалась с россиянами

Infiniti попрощалась с россиянами
Автор фото: фирма-производитель

На медиаресурсах российского офиса премиальной марки Infiniti появилось «прощальное письмо». Компания объявила о том, что покидает российский рынок. 

Никаких подробностей о своей дальнейшей деятельности компания не приводит – лишь заявляет, что сервисная поддержка в рамках гарантийных обязательств будет продолжена. К сожалению, никаких подробностей Infiniti не приводит.

«Мы в INFINITI с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском: ???????? или itterasshai, что переводится как «Удачно сходить и вернуться вновь» - говорится в официальным сообщении.

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