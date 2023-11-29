Информация о пьяных водителях будет денежно вознаграждаться

С 1 января 2024 года в Мурманской области вводится практика поощрения местных жителей за информацию о пьяных водителях в размере 5000 рублей

Инициатором выступило Министерство региональной безопасности Мурманской области, разместив соответствующий проект постановления на электронном портале области. Согласно тексту, информаторами могут выступать только лица достигшие 18 лет и имеющие регистрацию в Мурманской области. Им необходимо будет предоставить пакет документов включая письменное заявление, копию паспорта, СНИЛС, анкету для удержания подоходного налога и справку из банка с реквизитами для денежного перевода. Выплаты будут осуществляться только после проверки всех фактов. Рассмотрение проекта продлится до 5 декабря и в случае его одобрения, данная практика будет введена с 1 января следующего года.

Следует отметить, что помимо Мурманской области вознаграждения за информацию о пьяных водителях также осуществляются в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области и Республике Коми.