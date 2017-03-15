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15 мар 2017

Intel делает ставку на «беспилотники»

Intel делает ставку на «беспилотники»

Американский производитель микропроцессоров Intel рассказал о покупке израильского разработчика ПО для беспилотных автомобилей Mobileye за 15,3 миллиарда долларов.

Mobileye считается одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения для «беспилотников», и, по мнению Intel, эта покупка сможет помочь американской компании стать лидером в отрасли. А бороться есть за что – по прогнозам аналитиков, рынок автономных автомобилей уже к 2030 году вырастет до 70 миллиардов долларов. К слову Intel и Mobileye являлись давними партнерами в сфере комплектующих и софта для беспилотных автомобилей, например в феврале обе корпорации подписали соглашение с BMW. Помимо него в списке партнеров, использующих технологии Mobileye, есть и автогигант Volkswagen, а так же крупнейший в мире производитель автомобильных комплектующих Delphi.

Последний заслуживает особого упоминания, ведь совместно с ним Mobileye создает готовую платформу для беспилотных автомобилей, которую в будущем компании планировали продавать всем автомобильным брендам. Эксперты отмечают, что сделка такого масштаба на рынке беспилотных систем состоялась впервые, и может сыграть важную роль в развитии индустрии в целом.

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