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15 янв 2021

Интернет-гигант Alibaba показал свои электромобили

Интернет-гигант Alibaba показал свои электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Формально, они будут продаваться под брендом IM, который был создан совместно с компанией SAIC. В стартовую модельную линейку войдут седан и кроссовер

Что же на данный момент известно о новинках? Оба автомобиля получили батарею на 93 кВт•ч. Однако уже объявлено, что скоро будут представлены топовые версии автомобилей, которые получат более емкие аккумуляторы. Это обеспечит машинам тысячекилометровый запас хода. Кроме того, им будет доступна функция беспроводной зарядки, правда, принцип ее действия до сих пор не раскрыт. О технических характеристиках машин подробно не сообщается. Известно лишь время разгона до 100 км/ч– менее четырех секунд.

Основная же «фишка» новинок – система автономного управления. Производитель заявляет ее как промежуточное решение между третьим и четвертым уровнем автономности. К сожалению, подробности и тут не раскрываются. Указано лишь, что в системе используется два десятка камер и датчиков.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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