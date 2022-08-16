Иран будет производить Renault Logan при помощи России

Компания SAIPA, второй по величине автопроизводитель Ирана, рассматривает возможность закупки российских двигателей и компонентов для восстановления производства у себя Renault Logan первого поколения

История, на самом деле, интересная. Несколько перелицованный Logan выпускался в Иране под наименованием Tondar L90 с 2007 по 2019 год. Затем производство вынужденно свернули из-за усиления санкций со стороны запада – Renault вышла из проекта и иранцы остались сами по себе.

Впрочем, они не опустили руки, и компания SAIPA решила производить модель дальше самостоятельно. Удивительно, но сейчас появилась информация о том, что предприятие будет закупать у АвтоВАЗа двигатели для данного автомобиля.