Иран ограничивает права водителей с татуировками

Чтобы быть допущенным к экзамену на водительские права, татуированные иранцы на своей родине должны сначала пройти психотест, результаты которого имеют решающее значение для получения заветной корочки

Интересная вещь традиции и устои. Да, если житель прекрасного Ирана сделал себе татуировку, то его вполне могут посчитать сумасшедшим, так как веяние западной моды, которая проникает в иранскую культуру и ставит под угрозу исламские ценности. Между тем, татуировки становятся все более популярными среди молодых иранцев, однако, тем самым он обрекает себя на некоторые проблемы, например, ограничения при получении водительских прав. Да, человеку придется пройти тест на вменяемость, дабы доказать, что он не псих.

Любопытно, что представители местной полиции имеют четкую установку на этот счет: «Татуировки — это своего рода травма. И люди, которые делают это, могут страдать от психических расстройств». Так что если вы вдруг собрались переезжать в Иран и думаете получить там права, то взгляните на свои руки и сведите все развеселые картинки, мало ли что…