Иранские автомобили начнут собирать в России

Как известно, компания SAIPA совсем скоро привезет в Россию первую партию своих машин. А как обстоят дела с возможной локализацией?

Вокруг этого пункта ходит множество слухов, пожалуй, самым "ярким" из них можно назвать потенциальное участие АвтоВАЗа в данном проекте -мол, сборку иранских машин могут запустить на российском заводе Nissan, который недавно перешел под управление АвтоВАЗа. Впрочем, есть и другая точка зрения.

Итак, производство автомобилей иранской марки SAIPA в версии для России планируют развернуть на бывшем заводе MAN в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», локализацией займется компания "Бест-Моторс", которая является официальным импортером SAIPA.