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21 май 2019

Искусственный интеллект будет следить за состоянием дорог

Искусственный интеллект будет следить за состоянием дорог

За состоянием и чистотой российских дорог будут следить при помощи снимков, сделанных дронами, а анализом этих изображений займётся искусственный интеллект.


«Предполагается, что проект будет запущен в 2021 году. Информация станет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков вдоль дорог, со снимков дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа», – сообщают представители рабочей группы НТИ «Автонет».


После обработки данных всю информацию о качестве и чистоте дорог передадут  администрации регионов и компаниям, ответственным за состояние трасс и магистралей. В НТИ отметили, что новая система позволит «производить ремонт и уборку дорог, когда это необходимо, а не по расписанию».

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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