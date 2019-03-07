Испанское возрождение

Этот автомобиль можно назвать одним из самых красивых на автосалоне в Женеве. Речь идет о Hispano Suiza Carmen, 1 020-сильном электрическом гранд-турере, облик которого выполнен по мотивам легендарных автомобилей тридцатых годов

Для начала немного лирики. Свое название автомобиль получил в честь внучки одного из основателей оригинальный «Испано-Сюизы» Кармен Матеу. Теперь - о технике. Hispano Suiza Carmen — это симбиоз изготовленного вручную карбонового монокока массой 195 килограммов и кастомной силовой установки, состоящей из двух смонтированных на задней оси электромоторов суммарной мощностью 750 киловатт (1 020 лошадиных сил).

Интересно, что производитель заявляет о невероятной аэродинамике (коэффициент аэродинамического сопротивления электрокара — 0,325) и впечатляющих динамических характеристиках: разгон до «сотни» у Carmen занимает менее трех секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Что касается батареи, то автомобиль оснащен литий-полимерной батарей емкостью 80 киловатт-часов с жидкостным охлаждением, которая обеспечивает запас хода до 400 километров.