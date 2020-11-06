Итальянцы представили премиальный внедорожный седан

При разработке дизайна «внедорожного лимузина» под названием Palladium итальянцы вдохновлялись седанами 1930-х годов, которые предназначались для дипломатов и глав государств

Итальянская компания Aznom Automotive рассекретила очень необычный премиальный седан повышенной проходимости. Новинка получила название Palladium, что в переводе означает цитадель или дворец. Как сообщает Carscoops, автомобиль выпустят ограниченным тиражом в 10 экземпляров. Цены на машину будут названы позднее.

Автомобиль построили на платформе пикапа RAM 1500. Сами разработчики называют Palladium «внедорожным лимузином». Длина Palladium составляет 5960 миллиметров. При разработке дизайна итальянцы вдохновлялись седанами 1930-х годов, которые предназначались для дипломатов и глав государств. Aznom Palladium получил 5,7-литровый бензиновый турбомотор V8. Мощностью агрегата составляет 710 л.с. и 950 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатым «автоматом». Разгон до «сотни» занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час. Привод — подключаемый полный.