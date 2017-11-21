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21 ноя 2017

Итало-американская SCG представила трехместный супекар

Итало-американская SCG представила трехместный супекар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) базируется в Италии, но создана американским бизнесменом Джеймсом Гликенхаусом, так что ее можно назвать интернациональной. SCG рассекретила свой новый суперкар, который получил индекс 004S.

Его отличительная особенность: посадочная формула 1+2, когда водитель располагается по центру салона, а пассажиры по краям от него несколько сзади. Такая же схема до этого применялась лишь на легендарном McLaren F1.

Суперкар создан полностью из углеволокна, так что его снаряженная масса составляет всего 1179 килограммов. Машина получила 5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 650 л.с. Динамические характеристики суперкара не раскрываются.

SCG в начале выпустит ограниченный тираж из 25 экземпляров 004S, который получил название Founders Edition. Будущие владельцы получат свои автомобили в течение 2018 и 2019 годов. Затем итало-американская компания намерена делать по 250 экземпляров суперкара ценой 400 тысяч долларов каждый.

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При написании новости использовалась информация:
Scuderia Cameron Glickenhaus

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