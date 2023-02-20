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20 фев 2023

Iveco Daily продлили жизнь

Iveco Daily продлили жизнь

Сейчас мы с вами говорим о классической версии первого поколения, которая с небольшими изменениями производится с конца семидесятых годов

Да, фактически на рынке есть два "Дэйли" - современный, который даже продавался в России и классический. Последний пережил аж пять рестайлингов. До 1999 года машина продавалась в Италии и в Китае. Итальянское руководство хотело уже завершить конвейерную жизнь машины, но рынок поднебесной отреагировал ошеломительным спросом. Машина была простой и надежной.

В результате в КНР было налажено производство, где фургон производят и по сей день. К слову, недавно он пережил очередное обновление - экстерьер освежили за счет новых кузовных панелей в передней части кузова и измененных фарах сзади.

Гамма моторов включает турбодизели Iveco объемом 2,5 и 2,8 л, их параметры в модернизированном виде не уточняются. В прежней итерации первый выдавал мощность 122 л.с. и крутящий момент 285 Нм, второй — 129 л.с (300 Нм крутящего момента).
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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