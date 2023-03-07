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7 мар 2023

IVECO представила новый минивэн

IVECO представила новый минивэн

Итальянский концерн решил занять нетрадиционный для себя сегмент рынка автомобилей, выпустив минивэн Fidato.

Fidato — самый компактный автомобиль в современной гамме Iveco. Напомним, фирма производит широкую гамму средних, тяжелых и сверхтяжелых грузовиков, а также рамные легкие коммерческие автомобили Daily. К слову, машина разрабатывалась не только силами итальянского концерна, но и при участии китайского партнера - компании SAIC.

Фактически, Fidato является видоизмененной копией китайской модели Maxus V70. Разница заключается лишь в бамперах, фарах и оснащении. По агрегатам - полная идентичность. Машины оснащаются 2,0-литровым турбодизелем SAIC мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Экологический класс — Евро 6d. Мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП или 9-диапазонным «автоматом». Привод — передний.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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