Администрация Санкт-Петербурга договорилась с компанией-владельцем одного из остановленных в городе автозаводов о его перепрофилировании в образовательный полигон

Как сообщают местные СМИ, новая роль предприятия - стать местом для обучения студентов из технических вузов и колледжей. Любопытно, но готовить здесь будут людей для нужд оборонной промышленности и судостроения. То есть сам автомобильный завод будет максимально переоборудован.

Мы договариваемся с владельцами бизнесов, которые остановили свои производства в России, о перепрофилировании промышленных полигонов в образовательные. У нас это получается, уже планируем в этом году запустить такой "образовательный завод". <...> У нас большой кластер был по автомобилестроению. И вот с одним из этих предприятий, пока не буду его называть, мы договорились, что они нам его передают под обучение, это будет такая хорошая база», — заявил губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, в интервью ТАСС.