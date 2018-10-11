Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2018

Изменения в ОСАГО – отказ от бумажных полисов и повышение тарифов

Изменения в ОСАГО – отказ от бумажных полисов и повышение тарифов

Страховая реформа набирает обороты. Министерство финансов направило в правительство поправки, определяющие новые возможности по оформлению ОСАГО

Предполагается, что с 1 сентября 2019 года страховые компании получат право устанавливать свою стоимость полисов, на 30 процентов выше или ниже базовых тарифов Центробанка. Кроме того, уже с 1 сентября 2020 года этот коридор может быть расширен до 40 процентов. Однако максимальная цена полиса ОСАГО не должна будет превышать трехкратный максимальный базовый тариф ЦБ. Также изменения коснутся и расчетных коэффициентов. Ныне существующие региональные коэффициенты и коэффициенты мощности могут быть отменены. На замену им придут новые параметры, связанные с манерой вождения.

Некоторые изменения коснутся и процедуры оформления ОСАГО. В поправках Минфина указана возможность оформления полиса сроком на три года. Также могут появиться полисы с разным типом страховых лимитов, где максимальные размеры выплат могут достигать двух миллионов рублей.

Также стало известно, что 17 октября Госдума рассмотрит инициативу Минфина по уравниванию статуса бумажных и электронных полисов страхования. В случае успеха, владельцы электронных полисов смогут  перестать возить с собой бумажные бланки. Подобные новшества смогут исключить систему двойного учета бумажных и электронных полисов, а также необходимость изготовления их на специальных бланках с применением средств защиты.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, МИНФИН России, РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Российские коробки для Volkswagen

11 октября 2018
Aurus Senat

Минпромторг назвал сроки выбора площадки для Aurus

11 октября 2018
renault logan stepway 2018

Появились цены на бюджетные паркетники Renault

11 октября 2018
Mazda 6 2018

20 тысяч Mazda 6 отзывают

10 октября 2018

Новый хэтчбек от Шкода вместо Рапида

10 октября 2018
Subaru Forester 2019

Появились цены Subaru Forester нового поколения

10 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит
Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"

Написано новостей:

2 2 0 2 3