Изменения в ОСАГО – отказ от бумажных полисов и повышение тарифов

Страховая реформа набирает обороты. Министерство финансов направило в правительство поправки, определяющие новые возможности по оформлению ОСАГО

Предполагается, что с 1 сентября 2019 года страховые компании получат право устанавливать свою стоимость полисов, на 30 процентов выше или ниже базовых тарифов Центробанка. Кроме того, уже с 1 сентября 2020 года этот коридор может быть расширен до 40 процентов. Однако максимальная цена полиса ОСАГО не должна будет превышать трехкратный максимальный базовый тариф ЦБ. Также изменения коснутся и расчетных коэффициентов. Ныне существующие региональные коэффициенты и коэффициенты мощности могут быть отменены. На замену им придут новые параметры, связанные с манерой вождения.

Некоторые изменения коснутся и процедуры оформления ОСАГО. В поправках Минфина указана возможность оформления полиса сроком на три года. Также могут появиться полисы с разным типом страховых лимитов, где максимальные размеры выплат могут достигать двух миллионов рублей.

Также стало известно, что 17 октября Госдума рассмотрит инициативу Минфина по уравниванию статуса бумажных и электронных полисов страхования. В случае успеха, владельцы электронных полисов смогут перестать возить с собой бумажные бланки. Подобные новшества смогут исключить систему двойного учета бумажных и электронных полисов, а также необходимость изготовления их на специальных бланках с применением средств защиты.