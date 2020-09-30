Jaguar и Land Rover решили делать салоны машин из океанического мусора

В отделке интерьеров автомобилей альянса Jaguar Land Rover следующего поколения используют нейлон, получаемый из регенерированного промышленного пластика и рыболовных сетей

Британский альянс Jaguar Land Rover (JLR) будет использовать в интерьере своих новых автомобилей особый материал, получаемый из переработанного океанического мусора и вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Речь идет об особом нейлоне под названием Econyl, который изготавливают из регенерированного промышленного пластика, обрезков тканей, утилизируемых производителями одежды, а также из «сетей-призраков» — рыболовных снастей, оставленных в море.

На данный момент британский автопроизводитель уже предлагает машины с материалами в салоне, в которых использованы регенерированные отходы. К примеру, электрический кроссовер Jaguar I-Pace можно заказать с отделкой материалом Kvadrat, который представляет собой сочетание шерсти, замшевой ткани и волокна, получаемого из переработанных пластиковых бутылок.