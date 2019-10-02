Jaguar Land Rover сомневается в перспективах электромобилей

Здесь надо сделать поправку, речь идет только о кроссоверах. Во всяком случае, исполнительный директор и главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс заявил, что именно выпуск кроссоверов на электротяге является самым нецелесообразным

Логика здесь проста - в Jaguar Land Rover считают, что «чистые» электромобили могут быть неэффективны при превышении определённых габаритов транспортного средства. Допустим, если будет создаваться электрический внедорожник, который габаритами будет напоминать, например, Range Rover, то он будет обладать слишком тяжелыми аккумуляторными батареями, большим аэродинамическим сопротивлением и, как следствие, малым запасом хода.

Будущее же специалисты из JLR видят в автомобилях на топливных элементах, правда и здесь существуют оговорки. Будущее наступит только в том случае, если водород научатся синтезировать с использованием возобновляемой энергии.