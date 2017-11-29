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29 ноя 2017

Яндекс начал зимние тесты беспилотного автомобиля

Яндекс начал зимние тесты беспилотного автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Компания Яндекс продолжает свои изыскания в области создания беспилотных автомобилей. Этим летом отделение Яндекс.Такси уже успешно протестировало прототип машины созданной на базе Toyota Yaris и даже показала ее президенту Владимиру Путину. Зимой работы не прекращаются.

С первым выпавшим снегом в Подмосковье компания провела новые тесты. Они должны помочь компании отработать поведение беспилотника в сложных условиях, , когда снегом заметает дорожную разметку и границы проезжей части, а сам асфальт покрывается льдом.

Компания Яндекс самостоятельно разрабатывает программную часть системы автономного вождения автомобиля, а «железо» ей поставляют Velodyne и Nvidia.

За рубежом автомобильные компании также проводят испытания автономных систем в сложных условиях. Дальше всех шагнул Ford, который провел испытания автономных систем ночью, в дождь и снег.

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Яндекс

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