Компания Яндекс продолжает свои изыскания в области создания беспилотных автомобилей. Этим летом отделение Яндекс.Такси уже успешно протестировало прототип машины созданной на базе Toyota Yaris и даже показала ее президенту Владимиру Путину. Зимой работы не прекращаются.

С первым выпавшим снегом в Подмосковье компания провела новые тесты. Они должны помочь компании отработать поведение беспилотника в сложных условиях, , когда снегом заметает дорожную разметку и границы проезжей части, а сам асфальт покрывается льдом.

Компания Яндекс самостоятельно разрабатывает программную часть системы автономного вождения автомобиля, а «железо» ей поставляют Velodyne и Nvidia.

За рубежом автомобильные компании также проводят испытания автономных систем в сложных условиях. Дальше всех шагнул Ford, который провел испытания автономных систем ночью, в дождь и снег.