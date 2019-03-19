Яндекс поможет автомобильным концернам в строительстве беспилотников

Яндекс и Hyundai Mobis подписали соглашение о сотрудничестве. На первых этапах компании намерены разработать новые прототипы беспилотных машин на основе серийных автомобилей Hyundai и Kia. В рамках партнерства также планируется создать программно-аппаратный комплекс для беспилотников 4-го и 5-го уровня автономности

Интересно, что первые прототипы беспилотников на базе Hyundai и Kia будут продемонстрированы уже до конца 2019 г. Между тем, компании намерены представить готовое решение «из коробки», с помощью которого автопроизводители смогут сделать авто беспилотным. В качестве возможных перспектив, представители компаний называют применение подобных решений в сервисах такси и каршеринга.

«Всего за два года мы перешли от первых испытаний к запуску полноценного сервиса беспилотного такси. Теперь благодаря партнерству с Hyundai Mobis мы надеемся двигаться еще быстрее»,— отметил сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. Интересный факт, европейские аналитики отмечают, что, в области разработок беспилотных автомобилей, Яндекс догоняет проект Waymo, который курируется компанией Google.