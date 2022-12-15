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15 дек 2022

Яндекс представил свой собственный электросамокат

Яндекс представил свой собственный электросамокат

Известно, что Яндекс активно развивает сервис доставки „GO“. Специально для него, а также для сервиса аренды самокатов компания разработала свой собственный транспорт

Вообще, о девайсе можно рассказать много интересного. Во-первых, весь корпус здесь выполнен из магниевого сплава, что сделало самокат достаточно легким – 28 килограммов. К тому же у аппарата присутствует полноценная подвеска – не только спереди, но и сзади. Да, там стоит амортизатор.

Что касается силовой установки, то в Яндексе лишь говорят о том, что максимальная скорость самоката составляет 25 километров в час, а запас хода при полном заряде аккумулятора – 50 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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