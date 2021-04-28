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28 апр 2021

Японские автопроизводители разработают единый стандарт для подключаемых автомобилей

Японские автопроизводители разработают единый стандарт для подключаемых автомобилей

Подключаемыми называют те машины, которые могут обмениваться информацией между собой и дорожной инфраструктурой

Итак, пять японских концернов, а именно: Toyota, Mazda, Subaru, Suzuki и Daihatsu — договорились о совместной разработке и стандартизации технических требований к коммуникационным системам следующего поколения для автомобилей. До сегодняшнего дня , каждая из компаний производила собственные исследования в данном направлении, но выстраивать отдельные технологии в единый кластер- это очень долгий и трудоемкий процесс. Так что компании решили скооперироваться ради общей цели.

Интересно, что в основу совместного проекта лягут наработки только одной компании- Toyota. Возможно главенство было предопределено тем, что Toyota владеет той или иной частью каждого из остальных четырёх игроков. В любом случае, автомобили всех пяти производителей смогут обмениваться информацией друг с другом по единым протоколам, а их комплексы будут базироваться на общей сетевой архитектуре.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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