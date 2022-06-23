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23 июн 2022

Японские компании прекратят производить двадцать моделей мотоциклов

Японские компании прекратят производить двадцать моделей мотоциклов

Компании из страны восходящего солнца контролируют около 40% продаж мотоциклов в мире. И их решение отказаться от выпуска ряда популярных моделей может сильно повлиять на положение дел на рынке.

Для начала стоит понять, почему компании идут на такой шаг – все просто внедрение более жестких экологических требований. В настоящий момент «большая четверка» (Honda, Yamaha Motor, Suzuki Motor и Kawasaki Heavy Industries) выпускает примерно 190 моделей мотоциклов. К началу 2023 года останется 170. Важный нюанс – все модели однозначно получат модернизированные моторы, а может быть и полноценные электрические силовые установки.

По последнему пункту, к примеру, Honda уже успела сделать официальное заявление – к 2040 году весь модельный ряд марки будет переведен на электричество.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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