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19 авг 2020

Японские власти попытались объединить многострадальный автомобильный бизнес

Японские власти попытались объединить многострадальный автомобильный бизнес

Японское правительство хотело подтолкнуть Nissan Motor и Honda Motor к объединению. Получилось ли? Нет, так как идею, впервые представленную компаниям в конце 2019 года, отклонили буквально на днях. Интересно, что это произошло еще до того, как она дошла до советов директоров обеих сторон

Как сообщает Financial Times, предложение было сделано автопроизводителям на фоне обострения глобальной конкуренции в автомобильном секторе, а также растущих расходов на разработку беспилотных систем и электромобилей.

Идея объединения Nissan и Honda, предположительно, исходила от советников премьер-министра Синдзо Абэ, которые обеспокоились будущим альянса Renault-Nissan: по их мнению, само его существование после ареста Карлоса Гона в 2018 году оказалось под вопросом. Примечательно, что в начале 2020 года Bloomberg со ссылкой на аналитика Мио Като (Mio Kato) сообщал о возможности создания альянса Nissan и Honda в качестве ответа на растущее могущество Toyota, под влияние которой уже попали Suzuki, Subaru и Mazda.

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Drom

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