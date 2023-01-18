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18 янв 2023

Японский стартап представил новый электрический фургон

Японский стартап представил новый электрический фургон

Работающий третий год японский электромобильный стартап HW Electro представил свою новую модель — коммерческий полукапотный электровэн Elemo-L

Любопытный факт - пусть штаб-квартира стартапа и расположена в Японии, в машинах применяется огромное количество китайских деталей. Их доля настолько велика, что даже двигатель и тяговые аккумуляторы изготовлены в Поднебесной. Что касается характеристик, то они не раскрываются. Мы знаем лишь, что на полном заряде фургончик способен проехать 270 километров (емкость аккумулятора - 43,5 кВт*ч).

Интересно, что  инженеры ставили перед собой цель по снижению общей массы автомобиля, по этой причине в конструкции рамы применено большое количество алюминия, а все кузовные панели выполнены из композитов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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