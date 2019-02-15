Явление «Полестара»

Еще один интересный автомобиль будет показан на Женевском автосалоне. Речь идет о Polestar 2. Премьера автомобиля состоится еще раньше – на специальном мероприятии

Мировая премьера электрического фастбека Polestar 2 состоится 27 февраля в штаб-квартире компании в Гётеборге, откуда будет вестись онлайн-трансляция. Что касается Женевы, то там автомобиль будет доступен уже взглядам широких масс.

К слову, производитель решил поделиться некоторыми техническими характеристиками. Известно, что Polestar 2 оснастят силовой установкой мощностью около 400 лошадиных сил, запас хода на одной зарядке составит около 480 километров. Кроме того, производитель, зачем то делает упор на то, что автомобиль получит новый мультимедийный комплекс, работающий на Android.

По предварительной информации, цена Polestar 2 будет примерно такой же, как у Tesla Model 3. В Европе электрический седан с полным приводом и батарей емкостью 74 киловатт-часа стоит от 58 800 евро (4,4 миллиона рублей).