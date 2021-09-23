Является ли Brabus 900 Rocket Edition быстрейшим кроссовером в мире?

По мнению компании-производителя, это действительно так, но в реальности к этой позиции возникают вопросы

Но прежде чем расставить все точки над „i“, давайте посмотрим на сам автомобиль. Итак, Brabus 900 Rocket Edition это самая свежая новинка от знаменитого тюнинг-ателье. Автомобиль построен на базе Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe, который был существенно доработан. ЭБУ переписали софт, а на сам мотор установили новые турбо-компрессоры, увеличенные поршни и новый коленвал. В результате мощность 4.4-литрового двигателя составляет 900 лошадиных сил.

Так, теперь же поговорим о званиях. Производитель заявляет, что до сотни автомобиль способен разогнаться за 3.2 секунды. По мнению спецов из Brabus, 900 Rocket Edition является быстрейшим кроссовером на планете, но этим фактом, например, может поспорить Jeep Grand Cherokee Trackhawk от ателье Hennessey Performance. 1000-сильный внедорожник разменивает первую сотню за 2.7 секунды. Вспомним и Tesla Model X P100D, которая демонстрирует схожие характеристики.