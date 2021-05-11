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11 май 2021

Jeep будет преследовать Mahindra

Jeep будет преследовать Mahindra
Автор фото: фирма-производитель

Индийский автопроизводитель Mahindra в свое время прославился внедорожниками, которые подозрительно напоминали легендарный Jeep Wrangler. Причем индусы копировали, как и классические Wrangler, так и современные.

Само собой,  это не могло не понравится руководству Jeep. Если копирование классических моделей они хоть как-то смогли стерпеть, то новенький Mahindra Thar, который почти не отличим от нового Wrangler, вывел американцев из себя.  Недавно индусы вывели Thar на рынок Австралии, где тот оказался ровно в два раза дешевле Jeep Wrangler.

В Jeep взяли и обратились в суд. Юристы Jeep обвиняют Mahindra в нарушении «запатентованного дизайна» и «введении в заблуждение потребителя». Американский производитель требует обязать Mahindra не продавать Thar в Австралии. Более того, компания собирается начать преследование индусов и на других рынках.

При написании новости использовалась информация:
drom

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