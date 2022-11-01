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1 ноя 2022

Jeep ликвидирует свое производство в Китае

Jeep ликвидирует свое производство в Китае

Концерн Stellantis объявил о ликвидации совместного предприятия с китайской Guangzhou Automobile Group (GAC), которое было основано в 2010 году и занималось выпуском Jeep для местного рынка.

Как оказалось, СП находится в долгах – убытки на 111 процентов превысили стоимость самих активов, которая составляет около миллиарда долларов. Занятно, но закрытие совместного с GAC предприятия никак не отразится на будущих финансовых показателях Stellantis, так как концерн еще в первой половине 2022 года списал все инвестиции, связанные с китайским заводом по выпуску Jeep.

Скажем больше -  Jeep Compass и Cherokee, которые и собирались на местном заводе, останутся на рынке – машины будут привозить из Европы.

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