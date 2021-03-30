Экологи предлагают запретить рекламу внедорожников

Французское отделение всемирного фонда дикой природы выступает с резкой критикой внедорожников – такие машины нельзя продавать и рекламировать.

Экологи отмечают, что с годами кроссоверы и внедорожники прибавляют в размерах. Дескать, в последнее десятилетие автомобили увеличивались на 1 см в длину каждые два года и на 10 кг к массе за год. Далее в дело вступает простая логика – габариты машины увеличиваются, значит, объемы потребляемого топлива тоже растут. Растет потребление топлива – растет и количество вредных выбросов.

Более того, в WWF возмущены тем фактом, что производители активно рекламируют именно кроссоверы и внедорожники. Дело дошло даже до предложений по запрету подобной рекламы. Важное замечание – в WWF, однако, не видят пользы от тотального перехода на электромобили. Производство и зарядка приводят к огромному количеству CO2 и прочих парниковых газов. Вместо этого экологи предлагают выпускать максимально компактные автомобили с ДВС.