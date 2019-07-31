Автомобильный портал Motorpage
31 июл 2019

Экологи взялись за автосалоны

Экологи взялись за автосалоны

«Зеленые» активисты призывают всех к блокаде Международного автосалона во Франкфурте, потому что там будут рекламировать зло - вредные для окружающей среды транспортные средства

Различные экологические ассоциации весьма агрессивно настроены против Международного автосалона IAA во Франкфурте. Они собираются выйти под лозунгом «Двигатели внутреннего сгорания — вон! Действовать нужно немедленно!» на большую демонстрацию, запланированную на 14 сентября, а это первый день работы автосалона для посетителей. Экологи призывают сторонников либо отказаться от посещения салона вовсе или, хотя бы, приехать вместе с друзьями и семьей во Франкфурт на велосипеде  или  поезде, но только не на автомобиле.

Фронт борьбы открылся и в интернете, где экологи строчат петиции с лозунгом: «Заблокируйте IAA! Мы испортим их вечеринку! Наше запланированное действие — нарушение правил, но мы объявляем об этом открыто. Правительства бездействуют, поэтому мы убеждены, что гражданская акция неповиновения необходима. Нам нужен базовый поворот в мобильности прямо сейчас — чистые технологии уже давно существуют!»

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России появятся беспилотные Газели

30 июля 2019

В Россию привезут новый китайский пикап Foton

30 июля 2019

Самый быстрый гиперкакр готовится к выходу в люди

30 июля 2019

В Москве установят 100 «умных» светофоров

30 июля 2019
Mercedes-Benz CLA45 S AMG 4Matic Shooting Brake 2020

Автомобили Mercedes AMG станут тише

30 июля 2019
Tesla

Он сделал это: Илон Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

30 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 2014 капитан на мостике! Тест драйв
31 июля 2019

Lexus GX
"Капитан на мостике!"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности lexus ux для женщин
Тест драйв
29 июля 2019

Lexus UX
"Конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности Lexus UX для женщин"
- новый harley-davidson fxdr: мышцы и нервы
Мотоциклы
28 июля 2019


"Мышцы и нервы"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 иномарочка
Тест драйв
26 июля 2019

KIA Rio
"Иномарочка"

Написано новостей:

2 3 8 8 7