Экологи взялись за автосалоны

«Зеленые» активисты призывают всех к блокаде Международного автосалона во Франкфурте, потому что там будут рекламировать зло - вредные для окружающей среды транспортные средства

Различные экологические ассоциации весьма агрессивно настроены против Международного автосалона IAA во Франкфурте. Они собираются выйти под лозунгом «Двигатели внутреннего сгорания — вон! Действовать нужно немедленно!» на большую демонстрацию, запланированную на 14 сентября, а это первый день работы автосалона для посетителей. Экологи призывают сторонников либо отказаться от посещения салона вовсе или, хотя бы, приехать вместе с друзьями и семьей во Франкфурт на велосипеде или поезде, но только не на автомобиле.

Фронт борьбы открылся и в интернете, где экологи строчат петиции с лозунгом: «Заблокируйте IAA! Мы испортим их вечеринку! Наше запланированное действие — нарушение правил, но мы объявляем об этом открыто. Правительства бездействуют, поэтому мы убеждены, что гражданская акция неповиновения необходима. Нам нужен базовый поворот в мобильности прямо сейчас — чистые технологии уже давно существуют!»