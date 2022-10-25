Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2022

Экологические нормы «Евро-7» будут снижены

Экологические нормы «Евро-7» будут снижены

Власти Евросоюза намерены сделать мягче планируемые к введению экологические стандарты Евро-7. 

Главную поправку, которую собираются внедрить - отмена уравнения требований по вредным выбросам двигателей коммерческого транспорта с действующими сейчас аналогичными стандартами для легковых автомобилей.

Нормы предполагается сделать помягче, чтобы не заставлять автопроизводителей инвестировать слишком крупные суммы в разработки новых силовых агрегатов. Проще говоря, все понимают, что концернам придется тратить слишком много денег, чтобы просто сделать моторы чище. Хотя траты в скором времени будут и так серьезными, если учитывать внедрение запрета на полный запрет ДВС в 2033 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Fiesta 2017 вид сбоку

Ford снимает с производства хэтчбек Fiesta

25 октября 2022

KIA может остановить продажи автомобилей в России

25 октября 2022

Когда Ferrari покажет свой новый гиперкар?

25 октября 2022
FAW Bestune T77

У FAW Bestune T77 в России появится флагманская версия

25 октября 2022
Toyota bZ3 (2024)

Представлена новая Toyota bZ3

25 октября 2022

Volkswagen отказывается от сенсоров

25 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...» Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"

Написано новостей:

3 1 7 0 9