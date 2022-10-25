Экологические нормы «Евро-7» будут снижены

Власти Евросоюза намерены сделать мягче планируемые к введению экологические стандарты Евро-7.

Главную поправку, которую собираются внедрить - отмена уравнения требований по вредным выбросам двигателей коммерческого транспорта с действующими сейчас аналогичными стандартами для легковых автомобилей.

Нормы предполагается сделать помягче, чтобы не заставлять автопроизводителей инвестировать слишком крупные суммы в разработки новых силовых агрегатов. Проще говоря, все понимают, что концернам придется тратить слишком много денег, чтобы просто сделать моторы чище. Хотя траты в скором времени будут и так серьезными, если учитывать внедрение запрета на полный запрет ДВС в 2033 году.