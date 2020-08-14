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14 авг 2020

Экс-дизайнер Porsche сделает собственный суперкар

Экс-дизайнер Porsche сделает собственный суперкар

Видимо он настолько устал от корпоративных стандартов и ограничений, что решил на все наплевать и создать собственную машину на персональный вкус

Гонконгский дизайнер Пинки Лай, работавший в Porsche, запатентовал в Японии таинственный суперкар. Его изображения опубликованы в издании Autoevolution. О модели, внешний вид которой был зарегистрирован в японском патентном ведомстве, на данный момент ничего точно неизвестно. По некоторым данным, она получит среднемоторную компоновку и гибридный силовой агрегат с возможностью зарядки батарей от внешних источников.

Пинки Лай начал карьеру дизайнера в европейском подразделении Ford, где он работал над Escort, Sierra, Fiesta и Scorpio. После он перешёл в BMW, где участвовал в создании семейства 3 серии E36. Дольше всего Пинки Лай сотрудничал с компанией Porsche, с 1989 по 2014 год, и работал над первым 911-м (кузов 996) с двигателем жидкостного охлаждения, а также над среднемоторным родстером Boxster.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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