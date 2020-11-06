Экс-глава Renault-Nissan написал скандальную книгу

Карлос Гон сводит счеты со своими недругами и рассказывает, как, по его мнению, все было на самом деле

Гон вместе со своим соавтором, бывшим журналистом Филиппом Рисом, рассказывает свою версию ареста, допроса и закулисных интриг в совете директоров автомобильного альянса, который сотрясают скандалы после его увольнения. В 473-страничной книге также говорится о карьерных достижениях Гона, даются исторические ссылки и даже содержатся советы по управлению автокорпорациями.

Так, например, Гон утверждает, что пытался предотвратить более глубокую интеграцию между двумя автопроизводителями в рамках трехстороннего альянса с Mitsubishi Motors. По словам Гона, он предоставил «явные доказательства» сговора между Nissan, японской прокуратурой и правительством страны. Во «Времени истины» утверждается, что обвинения в финансовых нарушениях не имеют доказательств; что «дружеская поддержка» делового партнера из Саудовской Аравии Халеда Джуффали была вполне невинной и «все так делают» и что 10 уровней внутреннего аудита в Nissan предотвратили бы любое нецелевое использование средств компании, и он просто не смог бы совершить ни одно из тех преступлений, в которых его обвиняют.