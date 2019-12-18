Эксперты установили период смертности батарей электромобилей

Эксперты из компании Geotab, которая специализируется в области управления парком систем глобального позиционирования и слежения за транспортными средствами, выяснили, с какой скоростью аккумуляторные батареи электрокаров теряют емкость

В результате опытов выяснилось, что в среднем батарея теряет около 2,3 процента емкости каждый год эксплуатации. Эти данные были получены на основе исследования более шести тысяч электрических автомобилей по всему миру. Любопытно, что на «живучесть» батарей серьезное влияние оказывает климат. В жарком климате батарея будет «умирать» быстрее, нежели в холодном.

Было выявлено еще несколько важных факторов. Например, эксперты из Geolab наглядно показали, насколько сильно зависит степень и скорость износа при разных системах охлаждения. Например, в Tesla Model S, где используется система водяного охлаждения, батарея за год потеряла всего 2,3 процента емкости. В Nissan Leaf, где используется пассивное воздушное охлаждение, этот показатель достиг уже 4,2 процента ежегодной потери.