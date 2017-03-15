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15 мар 2017

Экспорт отечественных автомобилей вырос

Экспорт отечественных автомобилей вырос
Автор фото: фирма-производитель

По данным аналитического агентства «Автостат», экспорт автомобилей российского производства в январе месяце вырос почти в два с половиной раза и составил 3,7 тысяч машин, проданных в совокупности за 51,9 миллионов долларов.

Большая часть из них отправилась в страны СНГ (2,1 тысяча единиц), но и в другие страны продано немало, порядка 1,5 тысячи автомобилей на общую сумму в 20,8 миллионов долларов.

Грузовики показали еще больший рост, экспорт за январь, относительно аналогичного периода прошлого года, вырос аж в 3,5 раза, составив 700 экземпляров на сумму в 17,5 миллионов долларов, большая половина из которых, примерно 400 единиц, отправилась в дальнее зарубежье. Вместе с этим вырос и импорт, в январе к нам привезли 1,1 тысячу грузовиков общей стоимостью 108,4 миллиона долларов, что превышает показатели прошлого отчетного периода в 2,2 раза.

А вот импорт легковых автомобилей, напротив, вырос незначительно, всего на 1,8%, что в пересчете на осязаемые машины составляет 11,2 тысячи единиц совокупной стоимостью в 297,8 миллионов долларов, из них около 500 единиц привезли из ближнего зарубежья.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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