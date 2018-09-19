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19 сен 2018

Экспортные амбиции УАЗа в действии

Экспортные амбиции УАЗа в действии

Российский автомобильный концерн УАЗ не скрывает своих экспортных амбиций

Движение ульяновцев на просторах мирового авторынка стало вполне осязаемым и заметным. На днях УАЗ осуществил новый шаг в этом направлении, торжественно открыв дилерский центр в Ливане. Старт продаж уже дан.

В линейку продаваемых моделей вошли Хантер, Пикап, Патриот и Профи. Местная компания, которая представляет концерн на ливанском рынке, раньше не занималась поставкой внедорожников. Выбирая для себя партнёра для новой ниши, крупный дилер отдал предпочтение российскому УАЗу.

Уместно заметить, что российский производитель внедорожников за текущий год продал более 100 своих машин в Мексике, увеличил текущие продажи в Испании. Кроме того, пресс служба автогиганта отчиталась об успешной сертификации своих моделей в Италии.

Руководство автоконцерна ранее озвучивало планы по выводу своей продукции в Европу, где УАЗ не имел серьёзных позиций. Судя по всему, скоро экспортные амбиции на европейском рынке начнут реализовываться.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, Regnum

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