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10 ноя 2022

Электрические BMW будут отличаться рекордным запасом хода

Электрические BMW будут отличаться рекордным запасом хода
Новое семейство электрокаров BMW на платформе Neue Klasse будет отличаться большим запасом хода до 1000 километров. Дебют новой архитектуры состоится через три года.
Перед скорым дебютом автопроизводитель уже начал раскрывать некоторые детали. Технический директор BMW Франк Вебер, например, заявил, что автомобили смогут восполнять заряд за 35-40 минут, причем для этого им не понадобится «суперчарджер». Эффективность подзарядки достигается за счет использования неких аккумуляторов цилиндрической конструкции, которые лучшие накапливают ток.
 
Что касается силовых установок, то в зависимости от конфигурации машины число моторов может быть от одного до четырех. Первым автомобилем, который получит новую платформу станет кроссовер iX3.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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