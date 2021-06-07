Электрические самокаты будут жестко ограничены

Департамент транспорта решил всерьез взяться за средства индивидуальной мобильности (СИМ). Главная мера – значительное ограничение скорости

Столичный дептранс анонсировал ряд мер по урегулированию использования электросамокатов. Как сообщают «РИА-Новости», все электрические самокаты должны передвигаться по улицам со скоростью не более 25 километров в час. Более того, арендные самокаты будут принудительно ограничиваться – 15 километров в час максимум.

Как сообщает Максим Ликсутов, скорость, которая превышает вышеупомянутые значения, является небезопасной, как для окружающих, так и для самого «пилота». Как минимум, причиной можно назвать тот факт, что самокатчики пренебрегают защитными средствами.