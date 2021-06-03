Электрические самокаты оборудуют номерными знаками

Члены Совета по правам человека предложили новый способ регламентации использования электросамокатов – необходимо приравнять их к полноценным транспортным средствам.

Собственно, приравнивание заключается в следующем – каждое СИМ (средство индивидуальной мобильности) необходимо оснастить номерным знаком, а их владельцам предпишут оформлять полисы обязательного страхования. Собственно, еще одна мера – жесткое ограничение скорости. Впрочем, последний пункт уже неоднократно выносится на обсуждение.

По мнению общественников именно скорость передвижения серьезно увеличивает риски причинения вреда пешеходам. При этом, поскольку подобные транспортные средства не попадают ни под одну категорию ПДД, что осложняет оформление и компенсацию ущерба пострадавшим.