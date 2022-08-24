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24 авг 2022

Электрический Renault Kangoo превратили в дом на колесах

Электрический Renault Kangoo превратили в дом на колесах
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault опубликовала первые изображения концепта под названием Hippie Caviar Motel на базе электрического «каблучка» Kangoo. Спроектирован он для путешественников, которые любят активный отдых.

Внешне автомобиль не отличается от обычного электрифицированного фургона. Говорят, что и в техническом плане оба автомобиля идентичны. Здесь уже начинают возникать вопросы к самой концепции машины - как ее можно называть турером, если запас хода невелик (всего 300 километров).

Производитель заявляет, что сало автомобиля будет иметь хорошие возможности для трансформации - задний диван, например, можно превратить в удобную двуспальную кровать. О каких-либо дополнительных модулях вроде кухни в Renault не говорят.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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