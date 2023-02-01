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1 фев 2023

Электрическим самокатам в России перекрыли кислород

Электрическим самокатам в России перекрыли кислород

С сегодняшнего дня, 1 февраля в России начинает действовать новый госстандарт для производителей СИМ — средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, сигвеи, моноколёса. 

Пожалуй, самый главный пункт здесь - ограничение скорости.  Теперь все электрические самокаты не должны развивать больше 25 километров в час. Кроме того каждое средство передвижения необходимо дополнительно оборудовать системой самозамедления, когда, например, самокат попадает в зону скопления людей.

К слову,  инспекторы приравнивают к полноценным транспортным средствам самокаты с двигателем мощнее 250 Вт, и за управление таким СИМ в нетрезвом состоянии можно лишиться водительского удостоверения.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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