Электрификация иранских машин: Представлен “батарейный” кроссовер Rira EV

Иранская компания Iran Khodro (IKCO) представила электрический кроссовер Rira EV. Данная модель является модификацией бензиновой версии, которая должна официально приехать в Россию

Автомобиль комплектуется одним электромотором мощностью 163 л.с. Он получил батарею емкостью 53 кВт*ч, которая обеспечит запас хода в 420 км (по циклу NEDC). Отмечается, что зарядка автомобиля с 0 до 100% от бытовой розетки займет около 10 часов.

Rira EV отличается оригинальным дизайном, немного нелогичным для электромобиля. Например, у него есть патрубки выхлопной системы. Да, это имитация, но все же - это такая фишка? То же самое касается воздухозаборников на переднем бампере. Конечно, без уже классической заглушки на месте решетки радиатора не обошлось. Дополняется это все ярко-голубыми вставками на заднем бампере и по всей ширине передней части автомобиля.

Ожидается, что автомобиль будет оборудован камерами кругового обзора, единой цифровой панелью “приборов” и мультимедийной системы, подогревом передних сидений, датчиком давления в шинах, а также системой контроля тяги.

