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16 фев 2023

Электрокар E-Neva получит серийное воплощение в 2026 году

Электрокар E-Neva получит серийное воплощение в 2026 году

Концерн «Алмаз-Антей» планирует начать производство электрического кроссовера E-Neva в 2026 году. Сейчас машина существует лишь в виде прототипа, который, правда, практически полностью пригоден к эксплуатации

Заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников заявил в интервью ТАСС, что начальные партии будут небольшими, но в целом завод планирует выйти на ежегодный объем выпуска в 55-65 тысяч автомобилей.

На каких производственных мощностях будет организована сборка, пока неясно. «Алмаз-Антей» сейчас прорабатывает этот вопрос с Минпромторгом. Инсайдеры говорят, что производство могут организовать на мощностях российского завода Nissan, который теперь находится в распоряжении АвтоВАЗа.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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