Электрокар Zetta: названа дата выхода

Денис Мантуров заявил о том, что отечественный электрокар выйдет на рынок уже в конце этого года

После некоторой паузы проект Zetta вышел на свою финальную стадию – машина уже проходит последние испытания. Напомним, что Zetta – это компактный городской хэтчбек, которой по размерам сопоставим с микрокарами марки Smart. У него четыре мотор-колеса суммарной мощностью 98 лошадиных сил. А вот батарея всего на 10 кВт•ч, поэтому запас хода сравнительно небольшой – всего 180 километров. Впрочем, если учесть, что основное предназначение машины – быть городским транспортом, то такие показатели выглядят вполне достойными.

Помимо проекта Zetta появилась информация о водородном исполнении премиального седана Aurus. Премьера этого автомобиля намечен на 2024 год. К сожалению, технологических подробностей в данный момент нет.