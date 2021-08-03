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3 авг 2021

Электрокар Zetta: названа дата выхода

Электрокар Zetta: названа дата выхода
Автор фото: фирма-производитель

Денис Мантуров заявил о том, что отечественный электрокар выйдет на рынок уже в конце этого года

После некоторой паузы проект Zetta вышел на свою финальную стадию – машина уже проходит последние испытания. Напомним, что Zetta – это компактный городской хэтчбек, которой по размерам сопоставим с микрокарами марки Smart. У него четыре мотор-колеса суммарной мощностью 98 лошадиных сил. А вот батарея всего на 10 кВт•ч, поэтому запас хода сравнительно небольшой – всего 180 километров. Впрочем, если учесть, что основное предназначение машины – быть городским транспортом, то такие показатели выглядят вполне достойными.

Помимо проекта Zetta появилась информация о водородном исполнении премиального седана Aurus. Премьера этого автомобиля намечен на 2024 год. К сожалению, технологических подробностей в данный момент нет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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