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17 фев 2023

Электрокарам обеспечат бесплатный проезд по платным трассам

Электрокарам обеспечат бесплатный проезд по платным трассам

С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами, но с некоторыми ограничениями. Данная инициатива пока действует в рамках эксперимента, который будет завершен в конце текущего года

Собственно, вся программа запущена компанией "Автодор", соответственно льготы для электрокаров будут работать на федеральных трассах, то есть: М-1, М-3, М-4 и М-11, а также по ЦКАД и обходу Одинцово. Если эксперимент будет признан удачным, то бесплатный проезд для электрокаров будет прописан на законодательном уровне. Более того, в программе начнут участвовать и региональные трассы.

Собственно, чтобы водителям электрокаров получить необходимые преференции, им необходимо  купить или арендовать у «Автодора» бесконтактный транспондер, а также предоставить документы на автомобиль, подтверждающие, что тот является электрическим.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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