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17 сен 2019

Электрокары не подешевеют через пять лет: Так сказали в Jaguar

Электрокары не подешевеют через пять лет: Так сказали в Jaguar

Главный исполнительный директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет поделился с изданием Autocar своим мнением относительно стоимости электромобилей. По словам топ-менеджера, в ближайшие три-пять лет расходы на постройку батарейных машин снижаться не будут

Топ-менеджер заявил, что сейчас необходимо сосредотачиваться на инфраструктуре. «Снижения расходов в ближайшие три-пять лет не предвидится, — уверен Шпет. — Нам необходимо увеличивать количество зарядных станций, более качественных и стандартизированных, с поддержкой скоростной зарядки».

Расширение сети зарядок позволит компаниям снизить емкость тяговых батарей. В конечном итоге, считает Шпет, это скажется на цене автомобилей, так как аккумулятор — самый дорогой элемент силовой установки. «Цены на электромобили высокие, потому что нам нужен большой запас хода и большая батарея, но если везде есть терминалы зарядки, то необходимость в емких аккумуляторах отпадает».

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